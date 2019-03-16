Naim cinayeti zanlısına 2 gün tutukluluk

Polis, Gökhan Naim'in öldürülmesi olayı ile ilgili dün gece Gazimağusa’da tutuklanan Bilal Ahmad için 2 gün tutukluluk kararı alındığını bildirdi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklanan Bilal Ahmad, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede, Ahmad’ın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Soruşturma devam ediyor.