Naim cinayetinde bir tutuklama daha...Tutuklananların sayısı 5’e ulaştı. 5  kişi ise aranıyor



Gökhan Naim cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen H.S. (E-33) dün Akıncılar’da tutuklandı.

Polis, H.S. ve daha önceden tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad’ın tutukluk sürelerinin uzatılması maksadıyla bugün yeniden mahkemeye çıkarılacağını açıkladı.

Gesfi döviz bürosu sahibi Gökhan Naim, 13 Mart’ta evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, Naim’in çantasındaki paraları alan saldırganlar kaçmıştı.

Gökhan Naim cinayetiyle ilgili soruşturmada, tutuklananların sayısı 5’e ulaştı. Olayla ilgili 5 kişi ise aranıyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2019, 10:25