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Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmaları başladı

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmaları başladı

Sağlık Bakanlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi su depolarının genel temizlik ve bakım çalışmalarının  hafta sonu başladığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “uzun yıllardır yapılmayan çalışmanın” hastanede mağduriyet yaratmadan gerçekleştirileceği ifade edildi.
Onkoloji Binası ve Ayaktan Tanı Merkezi’nin depolarının  gerekli bakım ve temizliğinin  tamamlandığı kaydedilen açıklamada, en kısa sürede ana binanın su depolarının temizliğinin de yapılacağı belirtildi.

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