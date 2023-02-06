Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü kişiliğiyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 43’üncü yıl dönümünde anıldı.

Nalbantoğlu’nun Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 11.00’de yapılan anma törenine, Nalbantoğlu’nun ailesi ve sevenlerinin yanında, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

Törende Nalbantoğlu’nun ailesinden İsmet Özgüren ve Meclis Başkanı Töre birer konuşma yaptı. Saygı duruşu ve Nalbantoğlu’nun kabrine çiçek konulmasıyla devam eden anma töreni, kabir başında dua edilmesiyle sonlandırıldı.

- Töre: “Nalbantoğlu’nun tarihsel mücadele içerisinde ayrı bir yeri vardır”

Törende konuşan Meclis Başkanı Töre, Burhan Nalbantoğlu isminin hiç şüphesiz akla ulusal mücadeleyi, Türk Mukavemet Teşkilatı’nı, sağlık alanında attığı büyük adımları ve Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni getirdiğini kaydederek, o zamanlar rahmetli Nalbantoğlu’na tenkit yapanların, büyük bir yanılgı içerisinde olduğunu, bunun zaman içerisinde görüldüğünü belirtti.

Töre, Nalbantoğlu’nun tarihsel mücadele içerisinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, ona layık bir toplum olmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

“Çalışacağız. Gayret göstereceğiz, onların ruhlarını incetmeyeceğiz” diyen Töre, bugün bir devlet olarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güven içerisine yaşadığını, bunun onlar için bir nimet olduğuna işaret etti.

“Onlar görevlerini yapmışlardır. Acaba biz görevlerimizi ne kadar yapıyoruz? Soru işaretleri vardır” şeklinde konuşan Töre, Nalbantoğlu’na Allah’tan rahmet diledi.

- Özgüren “Sağlık alanında yaptığı hizmetler hiç bir şekilde yadsınamaz, inkar edilemez”

İsmet Özgüren ise, Nalbantoğlu hakkında bilgiler aktararak, Nalbantoğlu’nun bu toplum için çok büyük anlamlar ifade eden, mütevazi kişiliği olan, gerçek bir lider olduğunu kaydetti.

Özgüren, "mezarından da görüleceği gibi TMT’nin kurucusu, toplumun mukavemet kavgasının öncüsü olan Nalbantoğlu’nun sadece ve sadece halkını düşünen bir lider olduğunu" belirterek, onun sağlık alanında yaptığı hizmetlerin hiç bir şekilde yadsınamayacağı ve inkar edilemeyeceğini söyledi.