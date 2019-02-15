Enerji Bakanı Özdil Nami, “Kıb-Tek Yönetimi’nde esas konu uyum meselesidir Bakanlık, parti kollektif bir karar alarak ekibin farklı formatta devam etmesini uygun gördü”dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT’te yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak Kıb-Tek’te yaşananlarla ilgili Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtladı.

Bakan Nami, Kıb-Tek’in varlığını güçlendirerek geleceğe taşınması gerektiği hedefinde olduklarını vurguladı. Nami, “Bazı basın yayın organları Ekonomi Bakanlığının Kıb-Tek yatırımlarını engellediği, gelişmesinin önünde durduğu yönünde haberler yapıyor. Ancak Kıb-Tek’in herhangi bir yatırımı hiçbir aksamaya uğramadan hatta geçmiş dönemden daha da güçlü bir şekilde devam ediyor” dedi.

Bakan Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda hedeflenenin ne olduğunu ise şu sözlerle dile getirdi.

“Bizim yegane arzumuz; Kib-Tek’in halkın tüm taleplerine cevap verebilecek güçte olması, halkın cebini yakmayacak üretim yapması ve tabii ki çevreye zarar vermeyen temiz enerji üretmesidir”

Bakan Nami, Kıb-Tek Yönetim Kurulu başkanı ve bazı üyelerinin görevden alındığı şeklindeki iddialara yönelik soruları da yanıtladı.

Nami, “Kurumda biz kendi takdirimizi kullandık. Biliyorsunuz, Kıb-Tek bakanlığa bağlı bir kurum ve orada hangi arkadaşlarla çalışacağımız da bizim tasarrufumuzda. Bazen görev değişiklikleri gerekebilir bunların ayrıntılarına medya önünde girmek çok doğru değil. Bu bizim kendi içimizde konuştuğumuz, tartıştığımız ve verdiğimiz kararlar. Bu Kıb-Tek’in herhangi bir yatırımını etkileyen veya ülkemizdeki enerji politikalarını etkileyen bir durum değil. Söz konusu olan bir ekip çalışmasıdır. Biz bakanlık, parti olarak kollektif bir karar alarak bu ekibin farklı formatta devam etmesini uygun gördük. Dolayısıyla Kıb-Tek’te hiçbir iş kapsamadan devam edecek” dedi.

Bakan Nami, Kıb-Tek’in güçlü ve rekabetçi bir şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Bir soru üzerine Bakan Nami, “Bazı isimlerde değişiklikler öngörüyoruz. Farklı formatın ne olduğu da belli, kurumda bazı arkadaşlarla yola devam etme kararı aldık. Dolayısıyla burada esas önemli olan şahıs isimleri değil ortaya koyduğumuz enerji politikalarında hedefe varmaktır” diye konuştu.

Nami, hayata geçirmeyi hedefledikleri enerji politikalarını bilimsel veriler ışığında ve uluslararası standartlarda yürütmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Esas odaklanılması gerekenin Kıb-Tek Yönetimindeki isim değişiklikleri olmadığının altını çizen Bakan Nami, “isim değişiklikleri her zaman olur önemli olan uyumlu çalışan ekiplerle birlikte yola devam etmektir. Ortaya koyduğumuz enerji hedeflerine en hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için bizimle son derece uyumlu çalışacak arkadaşlarımızın orada olması lazım. Zaten görevlendirmeler de o anlayışla yapılmıştı. Süreç içerisinde bazı gelişmeler bu uyumu bozmuş ise gereği de yapılır” şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KIB-TEK Yönetimi’nde esas konunun uyum meselesi olduğunu belirtti.

“Enerjide gelecek vizyonumuzda ana temel omurgayı Kıb-Tek oluşturuyor” diyen Bakan Nami, El-Sen’in kurumsal kimliğinin de önemine işaret etti.

Bakan Nami, “Sendikalarla genel anlamda sağlıklı diyaloğun bu ülke için ne kadar gerekli olduğunun bilincindeyiz. Herhangi bir yanlış anlama yüzünden problem çıkmasını kesinlikle arzu etmiyorum.Herşeyi açık bir şekilde yüz yüze konuşmakta fayda görüyorum.Son derece saygı duyduğumuz El-Sen ile bugün öğleden sonra biraraya geliyoruz. Sendika ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğimizi düşünüyorum” dedi.