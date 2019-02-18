

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, milletvekillerinin eleştirilerine yanıt vererek, bakanlık olarak gerekli adımlar ne ise o şekilde atılacağını kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte istihdamın artırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Nami, Kıb-Tek’te de yönetim kuruluna atamaların hükümet tarafından yapıldığını, görüş ayrılıklarının normal olduğunu ancak açıklamaların yanlış olduğu konusunda gerekli uyarıların yapıldığını söyledi.

Nami, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nda uyumun esas olduğunu, son günlerde bazı uyumsuzlukların yaşandığını, görevden almaların olduğunu, gerekli istişareleri yaptıklarını, yetkinin de sorumlulukların da kendilerinde olduğunu vurguladı.

Nami, “Kimlerle çalışacağımıza sizler gibi bizler de karar verebiliriz” diyerek, Kıb-Tek’teki ihaleyi uluslararası ihaleye dönüştüreceklerini kaydetti.

Bu konuda gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Nami, yönetim kuruluna yapılan atamaların hükümet tarafından yapıldığını ve görevden alınıp atamaların yine hükümet üyeleri tarafından yapılacağını söyledi.

El-Sen ile Kıb-Tek ile gerekli temas ve diyalogların olduğunu anlatan Nami, Kıb-Tek ile ilgili gerekli yatırımların yapıldığını ve yapılacağını kaydetti.

Jeneratör alımı ile ilgili tartışmalar sürerken, elektrikte tasarruf için yapılan çalışma ve değerlendirmelere katıldığını, akıllı sayaçların da etkin bir şekilde değerlendirildiğini anlatan Nami, bunlar sürerken neden jeneratör alımı için çalışma yapıldığı veya kablo ile elektrik çalışmalarının yapıldığı gibi konuların tartışıldığını belirterek, kablo ile ilgili adımların atıldığını, hükümetin görüştüğünü, detaylı yapılması gereken çalışmaların ardından gerekli tetiklemelerin yapılacağını söyledi.

Nami, mülkiyeti, işletme hakkı konularının da önemli olduğun, bu yüzden görüşme ve çalışmaların önem taşıdığını anlatarak, tüm gerekli çalışmaların yapıldığını, gerekli yazışmaların gönderildiğini ifade etti ve cevap beklediklerini vurguladı.

Kablo ile ülkeye elektrik getirilmesi sürecinin “Milli Proje” olması gerektiğini, Meclis bilgisine ve onayına getirileceğini ifade eden Nami, yenilenebilir enerji konusunda da çalışmaları sürdürdüklerini, kablo ile ilgili çalışmaların da sürdüğünü ancak bu projelerin ne zaman tamamlanacağı ile ilgili zaman kestiremediklerini ancak en az 3 yıla ihtiyaç duyduklarına işaret etti.

Nami, bu yüzden bu riskleri değerlendirerek, jeneratör alımına onay verdiklerini, bu ihalenin de uluslararası ihale şeklinde olmasını istediğini ifade etti. Nami, önlerine gelen tekliflerde 2 ve 4 jeneratör olduğunu, bu konuda yapılan teknik çalışmalar sonucunda 4 jeneratöre karar verildiğini kaydetti.