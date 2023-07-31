Nami, “Mağusalı Sohbetler”de konuştu: “Kıbrıs sorununda fırtınalı dönem geride kaldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi tarafından düzenlenen “Mağusalı Sohbetlere” eski Dışişleri Bakanı, milletvekili ve müzakereci Özdil Nami konuk oldu.

CTP Mağusa İlçesi’nde yapılan söyleşiye, CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Erkut Şahali ve Şifa Çolakoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, CTP Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve CTP eski Genel Başkanı Ferdi Sabit Soyer de katıldı.

Özdil Nami, “Kıbrıs’ta Yeni Müzakere Süreci Başlıyor Mu?” konulu söyleşide görüş, izlenim ve yaptığı temaslardan elde ettiği bilgileri paylaştı.

Özdil Nami de konuşmasında, Kıbrıs sorununun çözümünde fırtınalı dönemin geride kaldığını, bu fırtınalı dönemde geminin devrildiğini, yeniden yol almasının zaman alacağını söyledi.

Nami, şöyle devam etti:

“Benim gördüğüm, Crans Montana’ya giden süreçte uluslararası camianın tarafları çok fazla sıkıştırmadığıdır. ‘Her iki taraf da istiyorsa bu iş olsun’ dediler. AB destek verdi. Ne istediysek emrimize amade etti. Sürecin sonuna doğru yaklaştığımızda harita konusu zorlu bir konu olarak önümüze geldi. Orada yakınlaştık. En son güvenlik konusu ile ilgili sıkıntılar olduğu ortadaydı. Orada da başımıza bir yol kazası gelmemesi için esas toplantıdan önce bir toplantı daha yaptık. Türkiye’den Yunanistan’dan, İngiltere’den uzmanlar geldi. Neler yapılabileceği konuşuldu ve iyi bir hazırlık neticesinde müzakerelerin son safhasına gittik. Şunun bilinmesinde fayda var. Eğer biz Kıbrıs konusunun alt başlıklarında bitme noktasına gelmiş olmasaydık bizi İsviçre’ye konferansa davet etmezlerdi. BM ile konuşuldu, garantörlerle konuşuldu, herkes artık bu sorunun son bir hamle ile bitebileceğine ikna oldu”.

Kıbrıs sorunun Crans Montana’da neden çözülmediğinin aslında hiç kimse tarafından bilinmediğini ifade eden Nami, “Biz oradaydık; bitirmeye gittik. Türkiye oradaydı. Bitirmeye niyetli olduğunu gösterdi. BM Genel Sekreteri Guterres Anastasiadis’e ‘Bu işi bitirelim bu akşam’ diyerek talepte bulundu. Yunanistan bile ‘biz bu işin bu kadar ciddi olduğunu şimdi anladık’ dedi. Fakat Anastasiadis bugün bile tam bilemediğim bir nedenden dolayı masayı terk etti’ dedi. Rum liderin masadan rahat bir şekilde kalktığını ve hiçbir bedel ödemediğine vurgu yapan Nami, Anastasiadis'in, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek, kendisinin sıkıştırılmamasını istediğini, hatta ileride iki devletli çözümü dahi görüşebileceğini söyleyerek, masayı terk ettiğini dile getirdi.

Özdil Nami, Crans Montana’daki çöküşün ardından, Türkiye’deki seçimler nedeniyle Kıbrıs sorunu ile ilgili gardını yükseltmesi gerektiğine inandığını söyledi ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Kıbrıs sorununda bu denli dönüşü rasyonel değildi. İç siyaset ile ilgiliydi. Seçimin kazanılması içindi. Bu da yaşandı. Günümüzde bunun faturası çıktı. Ekonomi mahvoldu. Toparlanması güç bir hâl aldı. TC Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, akıl yoluna dönülmesi gerektiğini söyledi. Bu tek bir değişkenle olmaz. Ekonominin düzelmesi için dış ilişkilerin de düzeltilmesi gerekiyor”.

Önümüzdeki süreçte BM’nin ucu açık olmayan müzakere süreci isteyeceğini, müzakere süreci belirlenen sürede bitmezse BM’nin hakemlik sürecine gireceğini savunan Nami, ancak bu dönem bu sürecin Annan Planı döneminden çok daha kolay olacağını iddia etti.

Özdil Nami, taraflara seçenekler sunulacağını ve çözüm olması için baskı unsurunun ortada olacağını ve Rumların bu kez kaybetmeyecekleri bir durumun ortada olmayacağını ifade etti.

Nami, olumsuz bir durumun bu kez Rumlar için de bedeli olacağının belirtileceğini dile getirerek, çözüm sürecinde adanın kuzeyinin tanınmamış ve uluslararası hukuk dışında olmasından faydalanan “Karanlık Güçler’in” süreci baltalamaya çalışacaklarını, CTP’nin ve tüm çözüm yanlılarının bununla mücadele etmesi gerekeceğini ekledi.

-Toros

Nami’nin konuşmasının ardından söz alan, CTP Girne Milletvekili ve CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, CTP’nin bu yeni dönemde üzerine düşen görevleri ve yapılması gerekenleri anlattı.

CTP’nin bu süreçte üzerine düşenleri eksiksiz yapmaya devam edeceğini ifade eden Toros, yeni dönemle ilgili yaptığı temaslardan elde ettiği bilgileri, düşünce ve yorumlarını aktardı.