Nami: "Rekabet eden bir noktaya gelebileceğimize inanıyorum"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami KKTC ekonomisini küresel bazda bölge ülkeleri ile rekabet eden bir noktaya getirebileceğine inandığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odasında düzenlenen “İş Geliştirme & Kişisel Gelişim Eğitimi” panelinde konuşana Bakan Nami, Türkiye ile ilişkilerin hayati öneme sahip olduğunu dikkate çekerek, bunun böyle olmaya devam edeceğini kaydetti.

Nami Türkiye ile aralarındaki ticari engelleri kaldırma arzusunda olduklarını da ifade ederek “Türkiye, Avrupayla ne kadar rahat ticaret yapabiliyorsa, KKTC ile de aynı rahatlıkta ticaret yapabilen bir konuma gelmeli “ dedi.

“İş Geliştirme & Kişisel Gelişim Eğitimi” paneli gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası , KKTC Kalkınma Bankası, KıbrısTürk Ticaret Odası, Silifke Ticaret ve Sanayi odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen panel Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda yer aldı.

Panelin açılışında konuşan KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Besim, ülkedeki kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için sadece iç piyasada değil , çok yakındaki ekonomilerle de işbirliği geliştirmenin şart olduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin siyasi nedenlerle piyasalara erişiminde sıkıntı yaşadığını kaydeden Besim, her şeyi hükümetten ve devletten beklemek yerine iş insanlarının da girişim yapmasının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Besim, ekonomide daralan talebi harekete geçirmek,iş insanlarının yatırım yapma isteksizliğini ortadan kaldırmak ve döviz krizini ekonomik krize dönüştürmemek için bazı adımlar attıklarını da kaydetti.

Besim, “Kalkınma Bankası olarak Türkiye’den, yanıbaşımızdaki komşularımızdan, kardeş şehirlerden buraya gelecek yatırımcıları, bizlerin yerel yatırımları ile yapacakları işbirliklerini fonlamada, finansman sağlamada imkanlarımız olduğunu belirtmek isterim+++ Kalkınma bankası geçen yıl yaptığı 100 miyona yakın fonlamayı, bu yıl iki buçuk katına kadar çıkarmayı kendine hedef koydu Turizimden sanayiye yüksek öğretimden yenilenebilir neerjiye ve lojistiğe kadar ekonomik faaliyeti artırmaya yönelik adımlar atmayı hedeflemiştir” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin hayati derecede önem taşıdğını kaydederek, bunun geçmişte de böyle olduğunu, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğini kaydetti.

Nami, “şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile aramızda son derece verimli, sağlıklı ve etkin ilişkiler oluştuğunu söyleyebilirim. Muhatap bakanlığımız, iki ülke arasındaki ticaretin artması için ellerinden gelen her türlü destek ve katkıyı vermeye hazır olduklarını söylüyorlar ve bizden onlara ışık tutmamızı istiyorlar. Onun için bu tip toplantılarda somut neticeler çıkması bizim için son derece önenmli” şeklinde konuştu.

Hükümet olarak yatırım iklimini geliştirmeye kararlı olduklarını da ifade eden Bakan Nami, bu amaçla her türlü bürokratik süreci asgariye indirmekte kararlı olduklarını, bununla ilgili somut adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Nami, Türkiye’nin geride bıraktığı 10-15 yıllık süreç içerisinde büyük bir kabuk değişimi gösterdiğini, artık küresel bazda rekabet eden bir ülke noktasına geldiğini de kaydederek, “Sizlerden öğreneceğimiz çok şeyler var. Tabi ki kendimizden katacağımız çok önemli veriler var. El birliği ile, KKTC ekonomisini küresel bazda rekabetçi üretim yapan, hizmetleri ile bölge ülkeleri ile rekabet eden bir noktaya getirebileceğimize inanıyorum” dedi.

Bakan Nami iki ülke arasındaki ticari engelleri kaldırma arzusunda olduklarını da kaydetti.

Nami, “Türkiye, Avrupayla ne kadar rahat ticaret yapabiliyorsa, KKTC ile de aynı rahatlıkta ticaret yapabilen bir konuma gelmeli. Bizim yerli üretimimiz Türkiye’ye en rahat bir şekilde girebilmeli. Benim hayalim İstanbuldaki bir tüketici, Mersin’de İskenderun’daki bir üretimi rahatlıkla talep edebiliyorsa ve alabliyorsa, buradaki üretimi de aynı şekilde talep edebilmeli ve alabilmeli. Türkiye bunlar başka komşu ülkelerle gerçekleştirebildiğine göre bizimle de rahatlıkla gerçekleştirecektir diye düşünüyorum” dedi.

Bakan Nami enerji konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, Kıbrıs’ın yenilenebilir güneş enerjisi konusunda yüksek potansiyele sahip olduğunu, başta enterconnekte enerji kablosu olmak üzere birçok konuda müşterek yatırımları önümüzdeki dönemde hayata geçeceğin inandığını ifade etti.