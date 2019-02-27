Nami:" Tarife için halka seçme hakkı tanıyacağız"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet eden Muharrem Saygılı’nın asaleten Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını açıkladı.

Nami, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Yönetim Kurulu’ndaki eksik üyesinin de atandığını belirterek bu göreve Şevki Barutçu’nun getirildiğini söyledi.

Nami ‘Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında birkaç gün vekaleten görevlendirilen Muharrem Saygılı asaleten Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.CTP’nin de bir eksik üyesi vardı ona da Şevki Barutçu’yu atadık.Yeni Yönetim Kurulu oluştu’ diye konuştu..

Özdil Nami, yeni tarife sistemiyle ilgili bilgi de verdi.

Nami ‘Halka seçme hakkı tanıyacağız. Mevcut sistemi isteyen kalacak yeni sistemi isteyen yeni sisteme geçecek. Peak saatler daha pahalı olacak, off peak saatler ucuzlayacak. Böylece istikrarsız bir çizgi çizen eğriyi istikrarlı düz bir çizgiye getireceğiz. Böylece hem tüketicinin cebine bir tasarruf imkanı sağlanacak hem de jeneratörleri rahatlatma imkanına kavuşacağız. Uzmanların bize söylediği %10 civarında 15 bile olabilir peak saatlerde bir rahatlama gelmesini hedefliyoruz’ dedi