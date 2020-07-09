Namık Kemal Meydanı-Petek Pastanesi arasındaki yol trafiğe kapalı olacak

Gazimağusa Belediyesi Genişletilmiş Trafik Komisyonu Başkan İsmail Arter başkanlığında toplandı.

Suriçindeki araç ve yaya trafiği başta olmak üzere kentle ilgili konuların görüşüldüğü toplantıda Namık Kemal Meydanı ile Petek Pastanesi arasındaki yolun akşam 19.30 ile sabah 04.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olması kararı alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, geçen yıl deneme amaçlı yapılan uygulamanın bu yıl sürekli olacağını kaydetti.

Arter, yolun kapatılması kararının, meclis üyelerinin bilgisi dahilinde, belediyenin trafik şubesinin değerlendirmesiyle alındığını da ifade etti.