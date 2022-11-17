Namsoy ve ekibinden UBP Yönetimine yanıt: "Halkı sindirerek başarıya ulaşmaya çalışanlara halkın cevabı tokat gibi olacaktır"

Lapta - Alsancak - Çamlıbel Bağımsız Belediye Başkan Adayı Fuat Namsoy yayınladığı basın bildirisnde Mustafa Aktuğ ve İbrahim Erbildim ile birlikte UBP Yönetimi tarafından disiplin kuruluna verilme kararına yanıt verdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün, haber sitelerine düşen bir haberle Ulusal Birlik Partisi Başbakının bizleri disiplin kuruluna verme kararı aldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Adaylık sürecimizde de yaşamış olduğumuz bu diktatörce tutum sonucu Ulusal Birlik Partisi tabanı yok sayılmış ve parti ile ne geçmişte ne de bugün uzaktan yakından bir bağlantısı olmayan CTP kökenli bağımsız adaya destek verilmişti. Şimdi, destek vermiş oldukları adaya güç vermek adına sindirme politikası yapmaya ve parti tabanını ses çıkaramaz hale getirmeye çalışmaktadırlar. Unutmuş oldukları bir husus var ki bu taban sandıkta konuşmaya alışmış bir tabandır ve hangi görevde olduğuna bakmaksızın, isterseniz Başbakan olun sizleri sandıkta bırakma konusunda da eskiye dayanan tecrübeleri mevcuttur. Bölgede, beş Ulusal Birlik Partili aday adayı varken bunlardan hiçbirini tercih etmeyen genel başkanın aday adaylarından üçünü disipline sevketmeye çalışması ve bu adaylara açık destek veren seçilmiş örgüt başkanını görevden almaya çalışması manidardır. Yola koysanız partinin kapısını bulamayacak kişilere verilen bu değerin arkasında başka nedenler aramak için sebebimiz hayli fazladır. Bizler Ulusal Birlik Partisi’ne uzun yıllar emek vermiş kişiler olarak hangi kararı alırlarsa alsınlar çıktığımız yoldan dönmeyeceğiz. Tabanımıza ve bölge halkımıza olan güvenimiz tamdır. Doğru ile yanlışı ayırt edemeyen bu zihniyetin karşısında dim dik duran ve şahsi ihtiraslar çerçevesinde, intikam hırsıyla yanan bu düşüncelere dur deyecek olan bir taban mevcuttur. Girdikleri hiçbir parti başkanlığı seçiminden başarıyla çıkamamış, hatta sonuncu gelmeyi başarı sayan bu zihniyetler kucaklarında piyango gibi buldukları bu görevlerde yaptıklarıyla tabanın haklılığını ortaya çıkarmışlardır. Yaşanan süreci kendi aramızda detaylıca değerlendirip nihai kararımızı kamuoyu ile tekrardan paylaşacağız. Halkı sindirerek başarıya ulaşmaya çalışanlara halkın cevabı tokat gibi olacaktır."