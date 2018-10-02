NARENCİYE ÇALIŞTAYI DÜZENLENİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Narenciye Çalıştayı düzenleniyor.



Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-4 Ekim tarihleri arasında yer alacak çalıştayın açılışında, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami hazır bulunacak.



Çalıştayın açılışı,yarın 09.30’da Güzelyurt- Kalkanlı yolu üzerinde bulunan Diamond Hall Wedding Garden’da yapılacak.