Narenciye ihracat teşvik primlerinde yeni düzenleme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Covid-19 salgınından dolayı yaşanan krizde Valensiya ürününün pazarlamasında yaşanan sıkıntıyı gidermek amacıyla ihracat tesvik primlerini yeniden düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, üçüncü ülkelere yapılan ihracatta piyasa daralması sözkonusu olduğundan Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya ihracatına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılacak Valensiya ihracatı, bahçeden dökme ihracat için 125 TL/Ton, bahçeden kasalara ihracat için 150 TL/Ton, paketlenmiş ürün 1. Sınıf 230 TL/Ton ve paketlenmiş 2. Sınıf ürün için 160 TL/Ton olarak yeniden düzenlendi.

Aynı zamanda, ürünün dalında kalmasını önlemek amacıyla ürününü Cypfruvex’e sıkmalık olarak satacak üreticilere, ton başına 100 TL destek ödemesi yapılması karara bağlandi.