Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Akçın: “Narenciye üreticisi tedirgin”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, “Narenci üreticisi tedirgin” diyerek, üreticilerin sorunlarına işaret etti.

Sezon açılışında ortanik mandora fiyatlarının 8-10 TL’ye kadar çıkmasının valensiya üreticisini de umutlandırdığı ve valensiyanın en az 7 TL civarında fiyat bulması beklentisi yarattığını ifade eden Akçın, sonucun böyle olmadığını söyledi.

Diğer yandan defalarca uyarmalarına rağmen narenciye ekim- dikiminin izne tabi hale getirilmediğini anlatan Akçın, üreticilerin ağaçlara para eden çeşitleri aşılamaya çalıştığını ve bunun yakın gelecekte sorunlara neden olacağını belirtti, “Limon ve greyfurt ithal edecek duruma düşeceğiz” dedi.

İhracatta geç kalınmasının pazar kaybedilmesine neden olduğunu dile getiren Akçın, narenciye üretimi ihracatında çeşitliliğin ve erkenciliğin önemine işaret etti.

Tarım arazilerinin korunması için yasal tedbir alınması gerektiğini de ifade eden Akçın, “Denize yakın tarım arazilerinin yabancı şirketler tarafından aşırı talep görmesi ve yabancılara tarım arazisi satılmasına sınır konması lazım. Gün gelecek tarım yapacak arazi bulamayacağız” dedi.

Akçın açıklamasının sonunda girdiler hesaba katılarak gübre ve elektrik desteği verilmediği takdirde narenciyenin geleceğinin “karanlık” olduğunu ifade etti.