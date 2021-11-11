Narenciye Üreticileri Birliği heyeti başbakanlık'ta

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek sektörle ilgili konuları görüştü.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Alioğlu ise, Birliğin çalışmaları ve sorunları hakkında Başbakan Sucuoğlu’na bilgi vererek, kendilerini kabul etmelerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
Alioğlu, Başbakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar da diledi.