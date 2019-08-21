Narenciye Üreticileri Birliği'nden uyarı

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği (KKNÜB) Başkanı Turgut Akçın, “Cypfruvex’in kooperatife dönüşmesi için üreticinin alacağı olan Doğrudan Gelir Desteği’nin tümünün bu kooperatife aktarılması” için bir çalışma yapıldığı yönünde duyum aldıklarını belirterek, bunu kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, kooperatifçiliğin dürüst çalıştırıldığı takdirde güzel bir oluşum olduğunu ancak, ülkede bir çok kooperatifin batırıldığını ve hesap sorulmadığını, bu nedenle üreticilerin kooperatife güvenmediğini belirtti.



Akçın, “Kooperatifi hükümet kurar, başına da ehil birisini getirir, sermayesini koyar, birkaç yıl kontrolünde faaliyet gösterir Üretici de faaliyetlerini takip eder. Ondan sonra bu kooperatif üreticiye çağrı yapar üreticiye üye olması için hisse senedi çıkarır ve Üretici de güven duyarsa kendi rızası ile gidip hisse alır. Üreticinin Doğrudan Gelir Desteği’ne göz dikip kendi yandaşlarına makam ihdas etmek için benim alacağım olan Doğrudan Gelir Desteği’ne benim imzam olmadan, yani üreticinin imzasını almadan el konulmasına asla izin vermeyiz. Yasal yollara baş vurma hakkımızı mahfuz tutacağız” ifadelerini kullandı.



Açıklamada üretim girdi maliyetlerinin arttığına dikkat çeken Akçın, üretimin stratejik bir olay olduğunu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

“Biz Doğrudan Gelir Desteğinin dünya standartlarına göre veya Anavatan Türkiye’de üreticilere sağlanan imkanlar, KKTC üreticilerine de aynı oranlarda yansıtılmasını beklerken üreticiye verilen desteğin kesilip kişilere makam sağlamak için kullanılmasını asla kabul etmeyiz” diyen Akçın, bahçelere yoğun bakımın devam ettiği bugünlerde aylar öncesinden ödenmesi gereken 2019 Doğrudan Gelir Desteği’nin ilk taksitinin ödenmesini talep etti.