Narenciye üreticileri, narenciye hasadında işçi sorunu yaşanmaması için tedbir alınmasını istedi

Narenciye Üreticileri Birliği, yaklaşan limon ve grapefruit hasadında çalışacak işçi bulmak için hükümetin Cypfruvex aracılığıyla güvenilir kontraktörlere kefil olup avans vermesini istedi.
Birlik, ayrıca fabrikalarda paketleme yapabilecek yerli iş gücünü de teşvik edici formüller üzerinde çalışma yapılabileceğine işaret etti.
Geçmiş sezon tüccarın narenciye alımına girmemesinden dolayı tüm yükün kaldığı Cypfruvex’in elindeki tesisleri özel kişilere dağıtmasından dolayı ürün hasat ve paketlenmesinde sorun yaşandığını kaydeden narenciye üreticileri şimdiden tedbir alınmasını talep etti.