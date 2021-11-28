Narkotik ekiplerinin operasyonunda yaklaşık 1,5 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yaklaşık 1,5 kilogram eroin ile çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon kapsamında meselede zanlı olarak görülen S.Ö.(K-17), Y.G.E.(K-65), A.N.Y.B.(E-18), M.Y.(E-40), İ.Ö.(E-45), M.K.(E-36) ve M.S.(E-40) tutuklandı.
Yürütülen ileri soruşturmada, 24 Kasım tarihinde, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde bir tabela altına gizlenmiş vaziyette bulunan MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1231 adet hapın söz konusu yere S.Ö.(K-17) ve M.S.(E-40) tarafından bırakıldığı da tespit edildi.