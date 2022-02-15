Narkotikten “Kara Gül Operasyonu”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından “Kara Gül Operasyonu” adı verilen operasyon kapsamında 3 kilo metamfetamin, 3 kilo afyon ve 700 gram eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi ve 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından bir operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında Z.D. (K-49) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen C.D.D.(E-29) tutuklandı. Açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.