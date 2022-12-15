Narkotikten “Örümcek Operasyonu”…

Gazimağusa’da, bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan “Örümcek Operasyonu" kapsamında Ö.D'nin (E-58) kaldığı evde yapılan aramada, 2 tabanca, tabancalara ait 2 şarjör, 1 mermi ve toplam 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirildi.
Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.
-Başkasına ait evi haber vermeden satan şahıs tutuklandı…
Polis açıklmasında, bahse konu şahsın tutuklandığını belirtildi.
-Tartıştığı kişinin iki parmağının kırılmasına neden olan şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da, dün 11.00 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu N.D (E-29), İbrahim Akim’i iterek yere düşmesine ve sağ elindeki iki parmağının kırılmasına sebep oldu.
N.D’nin tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.