Eski Başbakan ve Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber, yapılan istihdamlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Siber’in açıklaması şu şekilde:

“Ne Değişecek? ya da Değişim Mümkün mü?

Torpil ile yeni bir istihdam haberi vardı dün… Çok üzücü ama daha da üzücü olan, ülkemizde bunu eleştirecek, güçlü tepki ortaya koyacak bir siyasi yapının olmaması… Nedenini hepimiz biliyoruz… “Siz de iktidarda iken…” diyecekler, örnekler verecekler… O nedenledir halkımızda siyasete olan inançsızlık, umutsuzluk ve olan biteni kanıksama…

“İşe alınmadaki adaletsizlik karşısında her gencin öfkesini, kırgınlığını içimde hissediyorum. Çeyrek asır geçti… Değişen bir şey yok… Her gün birkaç gencimiz daha ülkesine, devletine ait umutlarını, güvenini yitiriyor… Onlar ise partizanlığın kıskacında, kaybettiğimiz değerlerin üzerine basa basa siyaset yaptığını zannediyor… Ne kadar üzücü ve utanılacak bir durum, devletin vatandaşlarını eşit görmemesi!.. İnsanlarımızı ‘bizden ve bizden olmayanlar’ diye ayırması!..

Küçücük ülkemizde, sınırlı nüfusumuzla insan kaynaklarımızı verimli şekilde kullanmak varken, birilerinin keyfi öyle istiyor diye harcamak! Böyle yaparak yıllarca kime ve neye hizmet etti-ğimizi sandık acaba; toplum memnuniyetsizliğini artırmaktan başka!” 2009 tarihli köşe yazımdan… Değişen bir şey yok!… Değişim mümkün mü? Mümkün…”