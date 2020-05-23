Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ramazan Bayramı’nın tüm halka ve İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini diledi; “Bayramınız mübarek olsun” dedi.

Bayram nedeniyle mesaj yayımlayan Amcaoğlu, “Ne yazık ki bu mübarek bayramda, tüm dünyayı etkileyen illet salgın nedeniyle coşkuyu ve sevinci çok buruk yaşamaktayız” dedi.

Maliye Bakanlığı olarak, vatandaşların yaşanan sıkıntılardan etkilenmemesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade eden Amcaoğlu, güzel günlere yeniden kavuşmak için mesai düşünmeksizin gayret harcadıklarını kaydetti.

Amcaoğlu, “Ramazan Bayramı’nın ülkemize, koronavirüs salgınıyla mücadelede en önde görev yapan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarımıza, Anavatan’daki soydaşlarımıza ve İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.