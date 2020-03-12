Neden erkeklerde risk oranı kadınlara göre daha yüksek?

KKTC’de de tespit edilen koronavirüs kim için nasıl bir tehdit oluşturuyor? Uzmanlara göre, koronavirüs özellikle yaşlı nüfus için önemsenmesi gereken bir tehlike. Çocuklar için ise büyük bir tehlike oluşturmuyor

DSÖ’nün verdiği bilgiye göre SARS-CoV-2 erkeklerde, kadınlara oranla çok daha fazla ölüme neden oluyor. Şubat ayı ortası verileri, Çin’de koronavirüsün erkeklerin yüzde 2,8’inin, kadınlarınsa yüzde 1,7’sinin ölümüne sebebiyet verdiğini gösteriyor. Benzer bir oran, 2003 yılında Hongkong’tan yayılan SARS salgınında da görülmüştü. Hatta sıradan bir grip vakası da genelde erkekleri kadınlara göre daha fazla etkiliyor.

Erkeklerle karşılaştırıldığında kadınların bağışıklık sisteminin daha dirençli olduğu görülüyor. Bunun da nedeni bağışıklık sistemini uyaran ve vücuda giren mikroplara karşı daha yoğun bir mücadeleyi tetikleyen kadınlık hormonu östrojen. Erkeklik hormonu testosteronun ise bağışıklık sistemini zayıflatan bir etkisi var.

DW’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan moleküler virolog Thomas Pietschmann, kadınların bağışıklık sisteminin erkeklere oranla daha güçlü olmasının ayrıca “genetik sebepleri” de olduğunu ifade ediyor. Buna göre “örneğin mikropları saptamakla görevli, bazı bağışıklık sistemi genleri X kromozoma kodlanıyor.” Kadınlar, tek X kromozoma sahip erkeklerin aksine çift X kromozoma sahip oldukları için avantajlılar.

Bu arada genetik durumun dışında hayat tarzı da belirleyici konularda biri. Erkekler genellikle kadınlara göre daha sağlıksız bir hayat sürüyor. Örneğin Çin’de erkeklerin yüzde 52’si, kadınlarınsa sadece yüzde 3’ü sigara kullanıyor. Sigara tüketiminden dolayı güçsüz düşen bir akciğer de doğal olarak solunum yolları hastalıklarına karşı daha zayıflamış oluyor.