Milli Eğitim Bakanlığı ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Nesiller Buluşuyor” yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ödül töreni, Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Dr. Havva Dağsever, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Başkanı İçim Çağıner ile yarışmaya katılan öğrenciler, öğretmenler, jüri üyeleri yanı sıra aileler de katıldı.

Ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışma ile öğrencileri, eski nesillerle buluşturularak, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin, sosyal ve kültürel yaşantıların genç nesillere aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada yarışmanın önemine değinerek, “Bu yarışma, köklerimize sarılmak, bu vatanın topraklarına, geçmişine sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

Bu etkinliklerin eğitimin bir parçasını oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, yeni nesillerin köklerine bağlı olarak yetişmesinin önemini yineledi. Bakan, yarışmayı düzenleyenlere teşekkür etti, katılan öğrencileri tebrik etti.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde, Sılay Sultan (Türk Maarif Koleji) birinci, Zeki Zekican (Türk Maarif Koleji) ikinci, Su Göktürk (Türk Maarif Koleji) ise üçüncülüğe layık görüldü. Nezihe - Mustafa Özensoy Onur Ödülü’nün sahipleri ise Karen Sevgi Karataş (Türk Maarif Koleji) ve Bisem Eylül Nasiboğlu (Türk Maarif Koleji) oldu.

Lise kategorisinde ise, Asya Mertkol (19 Mayıs Türk Maarif Koleji) birinci, Ceren Ateş (20 Temmuz Fen Lisesi) ikinci, Afet Baki (Türk Maarif Koleji) ise üçüncü oldu. Nezihe-Mustafa Özensoy Onur Ödülü’ne de Çetin Erdinç (Kurtuluş Lisesi) layık görüldü.