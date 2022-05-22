New York’ta 39. Türk Günü Yürüyüşü Yapıldı… Yürüyüşte KKTC de temsil edildi

Geleneksel New York Türk Günü Yürüyüşü, Manhattan’da yapıldı.

Yürüyüşte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de (KKTC) temsil edildi.

Yürüyüşte, KKTC’yi Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ile New York Temsilcisi Mehmet Dana temsil etti. Ayrıca New York’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler de kortejde yer aldı.

Madison Caddesi ve 53. Sokak'ta başlayan yürüyüş, Birleşmiş Milletler binasının karşısındaki Dag Hammarskjöld Parkı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından Dag Hammarskjöld Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

39. Türk Günü Yürüyüşü'ne, ayrıca Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de katıldı.

“Ay Yıldızla Yüzüncü Yıla” temasıyla düzenlenen 39. Türk Günü Yürüyüşü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonuyla gerçekleşti. Yürüyüşe ABD ve Türkiye'deki 50’den fazla kuruluş ve dernek katıldı.

Yürüyüşte, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğuna bağlı mehteran takımı da yer aldı. Konya Selçuk Üniversitesi halk oyunları ekibi ve İzmir Dans Sanat Halk Dansları 39. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında düzenlenen etkinliklere katıldı.

Sanatçılar Hande Yener ve Gizem Russell yürüyüşten sonra Dag Hammarskjöld Parkı'nda konser verdi.