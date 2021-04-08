Nezire Gürkan Türkiye'den online alışveriş eziyetini anlattı

Gazeteci-Yazar Nezire Gürkan, Türkiye'den online yaptığı ve toplam değeri 275 TL olan bir alışverişe gümrükleme ile 275 TL daha ödediğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Alışverişinin kendisine ulaşana kadar yaşadığı zorlukları ve uğraşlarını da özetleyen Gürkan şunları kaydetti:

"On-line bir alışveriş yaptım Antalya'dan. Toplam değeri 275 TL. Haftalardır kargodan haber bekliyorum. Baktım ses yok, sorayım dedim, meğer 7 gün önce gelmiş! "Göndermeyecek misiniz" dedim, "gümrüğe takıldı, siz gelip işlemleri takip edeceksiniz" dediler! Gittim, 30'u navlun 141 TL kargo parası aldılar. Gümrük işlemlerinin takibi de bana ait. Ürünü almak için oradan gümrüğe gittim. Orada da 275 TL'lik ürüne 114 TL (%40) ödeme yaptım. Ayrıca, online faturanın çıktısını ekrandan gösterme kabul etmediler ve aynı binada ÖZEL bir firmanın ofisine yönlendirdiler! Ona da bir çıktı için 20 TL ödedim. Ve ürünümü teslim aldım Böylece 275 TL'lik ürüne, tam 275 TL masraf ödedim (gümrük+kargo). Paketçiğimi alıp arabama binerken kime kızayım diye söylendim; en iyisi kendine! Özeliyle, devletiyle vurgun ve eziyet düzeninde on-line alışveriş neyine!"