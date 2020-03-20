Sağlık Bakanı Ali Pilli, Korona Virüsü tespit edilen ilk 3 kişinin tedavisinin tamamlandığını, negatif olan hastaların taburcu edileceğini açıkladı.
Nihayet güzel bir haber...
- Kıbrıs
- 20 Mart 2020 Cuma 19:37
- Kıbrıs Genç Tv
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