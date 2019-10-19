Nijerya uyruklu genç ölü bulundu

Nijerya uyruklu 25 yaşındaki İbrahim Khaleel Bello, Girne’de yapımı devam eden yedi katlı bir binanın önünde bu sabah ölü bulundu. Polis, Bello’nun intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabaha yakın Girne’de, Şehit Fevai Ali Sokak’ta oldu. Yapımı devam eden yedi katlı binanın ön kısmında ölü bulunan İbrahim Khaleel Bello’nun cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayene darp ve cebir izine rastlanmadı. Polis, Bello’nunbinadan atlayarak yaşamınason verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

YENİERENKÖY’DE MAZOT HIRSIZLIĞI… 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yenierenköy’deki balıkçı barınağında bağlı bulunan Güngör Teyyarecioğlu’na ait balıkçı teknesinde bidonda muhafaza edilen 40 litre mazot çalındı. 16 Ekim’de meydana gelen olayla ilgili K.M.(E-34) ve Z.Y.(E-38) tutuklandı.

LEFKOŞA’DA KAVGA… 9 TUTUKLU VAR

Polis, Lefkoşa’da iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle 9 kişinin tutuklandığını duyurdu.

13 Ekim’de saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde, E.S.K.(E-29), M.Ş.Y.(E-33), M.H.(E-33), V.Y.(E-31), F.A.(E-31) ve S.A.(E-28)bir taraf, Y.K.(E-28), A.A.(E-27) ve C.K.(E-25) diğer taraf olarak kavgaya girdi.

Kavga esnasında C.K.’ye ait GZ 047 plakalı araç kasten hasara uğratıldı. Polis söz konusu kişilerin tutuklandığını bildirdi.

ERCAN’DAN 22 BİN DOLARLA ÇIKMAK İSTEYEN ŞAHSA YASAL İŞLEM

Tasarrufundaki22 bin ABD Dolarladün sabah Ercan’dan çıkış yapmak isteyen H.G.(E-44) hakkında yasal işlem başlatıldı. Para ve Kambiyo Yasası uyarınca10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden ülkeden çıkarılamıyor.

VADİLİ’DE GÜMRÜĞE BEYAN EDİLMEYEN MAL

Vadili’de C.K.’ye (E-25) ait garaj ve depoda gümrüğe beyan edilmeyen mal bulundu.

Aramada, Güney Kıbrıs’tan alınıp gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda 130 bayan çantası, 37 para cüzdanı ve 13 şapka tespit eden polis ve Gümrük Dairesi çalışanları söz konusu malları emare olarak aldı.

Bahse konu şahısın 14 Temmuz tarihinde Vadili’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık meselesinden dolayı poliste zanlı olarak tutuklu bulunduğu bildirildi.