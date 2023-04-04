Nijerya vatandaşı Goddesire Chukwunedum Din İşleri Başkanlığı'ndaki ihtida töreniyle Müslüman oldu

Müslüman olmak istediğini belirterek Din İşleri Başkanlığı'na başvuran Nijerya Federal Cumhuriyeti vatandaşı Goddesire Chukwunedum için Başkanlıkta "İhtida Merasimi" düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, İslam Dini'nin hoşgörü ve güzelliklerini anlattıktan sonra, Goddesire Uchechukwu Din İşleri Başkanı Ünsal'ın huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek "Ali" ismini aldı.
Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, yeni Müslüman olan Ali Bey'e İslam'ın sembolleri sayılan Kur’an-ı Kerim ve seccade hediye ederek ihtida belgesini takdim etti.