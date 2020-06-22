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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

DİLEK ECZANESİ

Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş

03922281867

SERKAN KERVAN ECZANESİ

Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy

0392 225 80 91

HARİKA OTAĞ ECZANESİ

Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli

0392 224 04 15

GİRNE

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

03928152585

DÜNYA ECZANESİ

Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1

03928150009

MAĞUSA

UMUT ECZANESİ

Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası

03923662369

ADA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3

03923653130

GÜZELYURT

SERCAN AVCI ECZANESİ

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E

03927144894

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı

03927278240

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SIRADAKİ HABER
İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi açıklandı
İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi açıklandı
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