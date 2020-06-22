Nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA
DİLEK ECZANESİ
Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kermeoğlu Kebap Çaprazı 20 Temmuz Kahve yanı Kızılbaş
03922281867
SERKAN KERVAN ECZANESİ
Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy
0392 225 80 91
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli
0392 224 04 15
GİRNE
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
03928152585
DÜNYA ECZANESİ
Salih Miroğlu cCad. Ataker İş Hanı No:1
03928150009
MAĞUSA
UMUT ECZANESİ
Salamis yolu Çetin Apt. No:2 Dumlupınar Spor Klubü yanı Sulu Çember -Zafer Anıtı arası
03923662369
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3
03923653130
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E
03927144894
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı
03927278240