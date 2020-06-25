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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

ÜLKER POZAN ECZANESİ

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

03922235180

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

HACET SOK.8/C DİN SİTESİ KARŞISI İŞ BANKASI YANI HAMİTKÖY

03922256161

TUNA ECZANESİ

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza Yanı Yenişehir

03922277874

GİRNE

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak

03928213088

SERTAÇ ECZANESİ

Kuruluş Cad. Yılmaz Sami Apt. No:1/B

03928159067

MAĞUSA

TARABYA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

03923651607

TANYA SALİMER ECZANESİ

Canova Benzin İstasyonu yanı Baykal

03923669988

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.

03927147052

LEFKE

NANE LİMON ECZANESİ

ECEVİT CAD. YEŞİLYURT

03927277470

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