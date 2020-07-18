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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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LEFKOŞA

FERİN ECZANESİ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzeri, Halk Bankası Yanı, Eski Le Meyhane, Cebeci Sok. N0:35 Yenikent Gönyeli

0392 223 42 82

UMUT ÖKSÜZ ECZANESİ

Küçük Kaymaklı Lemar Karşısı, Aras Kargo yanı No:17

03924448688

CEVHER ECZANESİ

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu

03922277251

GİRNE

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

SALİH MİROĞLU CAD. GİRNE NO:45/2 ZEYTİNLİK YOLU ŞOK MAR KARŞISI YUKARI

05488811811

BAŞAK ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:31 Ocak Klubü karşısı Barbaraslor Market yanı

03928153620

MAĞUSA

KARAKOL ECZANESİ

Gülseren yolu Askeri kışlaya dönmeden önce köşede Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol

03923656519

DEMET ECZANESİ

New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı

03923663350

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

Büyük Ada Sok.N0:22

03927142874

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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