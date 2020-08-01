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Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler
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Lefkoşa
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa

03922253259

Lefkoşa

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

Atatürk Cad. Kolan British karşısı Gönyeli

03922234565

Lefkoşa

SEYRANTEPE ECZANESİ

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

03922255728

Girne
TÖREN II ECZANESİ

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 , Kombos Taksi Durağı Yanı Girne

03928151790

Girne

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

03928213434

Gazimağusa
GÜLOĞLU ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa

0392 365 38 68

Gazimağusa

TARABYA ECZANESİ

İsmet İnönü Bulvarı No:43 Gazimağusa Polis Emeklileri Derneği Karşısı-Ziraat Bank Yanı.

03923651607

Güzelyurt
GÜLSEN ECZANESİ

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

03927141190

İskele
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele

05391099577

Üst Mesarya
GÜLTEN VELİ ECZANESİ
Karavezirler Petrol,79/B Cumhuriyet Caddesi,Cihangir Lefkoşa Mesarya

03922323500

Alt Mesarya
VADİLİ ECZANESİ
VADİLİ MAĞUSA

03923977733

Karpaz
GÜRSEL ECZANESİ

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

0392 374 51 70

Karpaz

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

05338219606

Lefke
İLKSEN ECZANESİ

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

03927278240

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“Elbirliğiyle aşılamayacak sorun yoktur”
“Elbirliğiyle aşılamayacak sorun yoktur”
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