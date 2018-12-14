Nöbetci Eczaneler

Lefkoşa / Ecem Eczanesi
Bedrettin Demirel Caddesi No: 127
0392 228 89 56
Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi
Şehit Mustafa Ruso Caddesi, No:84, Küçük Kaymaklı
0392 227 39 24
Girne / Küçük Eczanesi
Canbulat Sokak, No:5/C, Astsubay Ordu Evi Karşısı
0392 815 36 26
Girne / Pınar Keklik Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A Mazlum Plaza 2 Tekno Gold yanı Alsancak
0392 821 30 77
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
Ecevit Caddesi, No:53
0392 714 35 91
Mağusa / Faydalı Eczanesi
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
0392 365 69 22
Mağusa / Tarabya Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis yolu No:43
0392 365 16 07
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No:35, Bahçeler
0392 371 40 06