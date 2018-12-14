Nöbetci Eczaneler

Nöbetci Eczaneler

Lefkoşa / Ecem Eczanesi

Bedrettin Demirel Caddesi No: 127

0392 228 89 56

Lefkoşa / Serpin Onay Eczanesi

Şehit Mustafa Ruso Caddesi, No:84, Küçük Kaymaklı

0392 227 39 24

Girne / Küçük Eczanesi

Canbulat Sokak, No:5/C, Astsubay Ordu Evi Karşısı

0392 815 36 26

Girne / Pınar Keklik Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A Mazlum Plaza 2 Tekno Gold yanı Alsancak

0392 821 30 77

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:53

0392 714 35 91

Mağusa / Faydalı Eczanesi

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

0392 365 69 22

Mağusa / Tarabya Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis yolu No:43

0392 365 16 07

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No:35, Bahçeler

0392 371 40 06

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Mağusa'da 2 gol
Mağusa'da 2 gol
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