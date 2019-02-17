Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Mustafa Gürkan Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya

0392 330 08 30

Lefkoşa / Yelim Eczanesi

Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kurutemizleme yanı

0392 228 78 66

Lefkoşa / Serol Eczanesi

Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria Küçük Kaymaklı

0392 227 20 64

Girne / Başak Eczanesi

Ziya Rızkı Caddesi No:31 Ocak Klübü karşısı Barbaroslar Market yanı

0392 815 36 20

Girne / Zehra Kelebek Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Demirege Apartmanı 169/A Lapta

0392 821 38 88

Mağusa / Ceren Eczanesi

Papatya Apartmanı No:2 Larnaka Yolu Anıt çemberi yanı

0392 366 33 74

Mağusa / Umut Eczanesi

Çetin Alkan Apartmanı No:27/2 İsmet İnönü Bulvarı

0392 366 23 69

Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi

Karavezirler Petrol 79/B Cumhuriyet Caddesi Cihangir

0392 232 35 00

Alt Mesarya / Kınay Eczanesi

Mersinli Sokak No: C/4 Türkmenköy

0392 377 70 70

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dr. Temel Zeki Caddesi Arken B 2 Apartmanı No:3

0392 371 22 24

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şehit Aygın Veleddin Sokak Yeni Erenköy

0392 374 51 70

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apartmanı No:3 Çayırova

0533 821 96 06

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