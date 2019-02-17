Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Mustafa Gürkan Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya
0392 330 08 30
Lefkoşa / Yelim Eczanesi
Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamulcuoğlu karşısı, Keros Kurutemizleme yanı
0392 228 78 66
Lefkoşa / Serol Eczanesi
Mustafa Ruso Caddesi, Muhtar Yusuf Galeria Küçük Kaymaklı
0392 227 20 64
Girne / Başak Eczanesi
Ziya Rızkı Caddesi No:31 Ocak Klübü karşısı Barbaroslar Market yanı
0392 815 36 20
Girne / Zehra Kelebek Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Demirege Apartmanı 169/A Lapta
0392 821 38 88
Mağusa / Ceren Eczanesi
Papatya Apartmanı No:2 Larnaka Yolu Anıt çemberi yanı
0392 366 33 74
Mağusa / Umut Eczanesi
Çetin Alkan Apartmanı No:27/2 İsmet İnönü Bulvarı
0392 366 23 69
Üst Mesarya / Gülten Veli Eczanesi
Karavezirler Petrol 79/B Cumhuriyet Caddesi Cihangir
0392 232 35 00
Alt Mesarya / Kınay Eczanesi
Mersinli Sokak No: C/4 Türkmenköy
0392 377 70 70
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dr. Temel Zeki Caddesi Arken B 2 Apartmanı No:3
0392 371 22 24
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şehit Aygın Veleddin Sokak Yeni Erenköy
0392 374 51 70
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apartmanı No:3 Çayırova
0533 821 96 06
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