Nöbetçi Eczaneler

Gazimağusa / Umut Eczanesi
Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa - MAĞUSA
0392 366 23 69
Gazimağusa / Mağusa Eczanesi
Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance NO:2
0392 365 19 20
Girne / Arkan Adışanlı Ecz
Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Karakum Girne - Girne
0548 853 15 53
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne - Girne
0392 815 17 90
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt - Güzelyurt
0392 714 70 52
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele
0392 371 22 24
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. N0: 8 Göçmenköy
0392 223 59 51
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi, Kiler Çaprazı, Metehan / Kermiya
0392 223 34 83