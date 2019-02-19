Nöbetçi Eczaneler

Nöbetçi Eczaneler

 

Gazimağusa / Umut Eczanesi

Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa - MAĞUSA

0392 366 23 69

Gazimağusa / Mağusa Eczanesi

Eşref Bitlis Caddesi, Mağusa Port Residance NO:2

0392 365 19 20

Girne / Arkan Adışanlı Ecz

Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Karakum Girne - Girne

0548 853 15 53

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne - Girne

0392 815 17 90

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt - Güzelyurt

0392 714 70 52

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele - İskele

0392 371 22 24

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sok. N0: 8 Göçmenköy

0392 223 59 51

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi, Kiler Çaprazı, Metehan / Kermiya

0392 223 34 83

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