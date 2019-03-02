Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Ecegül Eczanesi
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy
0392 225 58 47
Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi
Yakın Doğu Bulvarı 40/D YDÜ yolu Cemsa Karting içi
0392 223 19 02
Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi
Selçuklu Caddesi No:46 Adıgüzel Apartmanı Zemin kat
0392 227 25 75
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi, 50/2 A Alsancak
0392 821 34 34
Girne / Mucizem Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:26/A Bücürük yanı Ship Inn Otel karşısı
0392 815 11 50
Güzelyurt / Nilgün Eczanesi
25 Ecevit Caddesi
0392 714 38 47
Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi
Halil Hamzalar Ayakkabı mağzası yanı Kaliland bölgesi
0392 365 55 94
Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı, Sosyal Konut Apartmanları
0392 365 59 59
İskele / Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi yanı
0542 855 00 15Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 18:26