Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Ecegül Eczanesi

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy

0392 225 58 47

Lefkoşa / Firuz Ergil Eczanesi

Yakın Doğu Bulvarı 40/D YDÜ yolu Cemsa Karting içi

0392 223 19 02

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi

Selçuklu Caddesi No:46 Adıgüzel Apartmanı Zemin kat

0392 227 25 75

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, 50/2 A Alsancak

0392 821 34 34

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:26/A Bücürük yanı Ship Inn Otel karşısı

0392 815 11 50

Güzelyurt / Nilgün Eczanesi

25 Ecevit Caddesi

0392 714 38 47

Mağusa / Halil Hamzalar Eczanesi

Halil Hamzalar  Ayakkabı mağzası yanı Kaliland bölgesi

0392 365 55 94

Mağusa / Zerin Volkan Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı, Sosyal Konut Apartmanları

0392 365 59 59

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2019, 18:26
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