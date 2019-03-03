Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi
Atatürk Caddesi Şehit Zehra Mustafa Sokak No:5 Gönyeli
0392 223 19 97
Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi
Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, Bücürük yanı Ortaköy
0392 228 46 00
Lefkoşa / Gönül Eczanesi
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Hacı Ali Apartmanı No:13 Lemar yolu, Sülken Simit evi çaprazı Ortaköy
0392 227 84 61
Girne/ Ayşen Altan Eczanesi
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta
0533 858 52 08
Girne / Setenay Bengisu Eczanesi
Semih Sancar Caddesi Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy
0392 816 00 82
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Caddesi No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi
Ziya Gökalp Caddesi No:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı
0392 366 39 15
Mağusa / Zeynep Eczanesi
Salamis Yollu İsmet İnön Bulvarı No:7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
0392 65 18 47
Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi
Serdarlı
0392 376 70 06
Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi
Şehit Hüseyin Kafa Caddesi No:2 Beyarmudu Pergama
0542 862 05 44
İskele / Ersun Ada Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87
Karpaz / Gürsel Eczanesi
Şehit Aydın Veleddin Sokak Yeni Erenköy
0392 374 51 70
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apartmanı No:3 Çayırova
0533 821 96 06