Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Ataçağ Eczanesi

Atatürk Caddesi Şehit Zehra Mustafa Sokak No:5 Gönyeli

0392 223 19 97

Lefkoşa / Hüseyin Sakallı Eczanesi

Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi, Bücürük yanı Ortaköy

0392 228 46 00

Lefkoşa / Gönül Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Hacı Ali Apartmanı No:13 Lemar yolu, Sülken Simit evi çaprazı Ortaköy

0392 227 84 61

Girne/ Ayşen Altan Eczanesi

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:121/1 Lapta

0533 858 52 08

Girne / Setenay Bengisu Eczanesi

Semih Sancar Caddesi Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy

0392 816 00 82

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Caddesi No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Çise Sezerel Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi No:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı

0392 366 39 15

Mağusa / Zeynep Eczanesi

Salamis Yollu İsmet İnön Bulvarı No:7 Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı

0392 65 18 47

Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi

Serdarlı

0392 376 70 06

Alt Mesarya / Hera Akesen Eczanesi

Şehit Hüseyin Kafa Caddesi No:2 Beyarmudu Pergama

0542 862 05 44

İskele / Ersun Ada Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

Karpaz / Gürsel Eczanesi

Şehit Aydın Veleddin Sokak Yeni Erenköy

0392 374 51 70

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apartmanı No:3 Çayırova

0533 821 96 06

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