Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Pervin Eczanesi

Haydar Alieyev Caddesi, Berber Tarlası Dükkanı No: 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı Küçük Kaymaklı

0392 225 28 18

Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:28/2 Oraköy Lemar yolu

0392 223 51 80

Girne / Eminağa Eczanesi

Ziya Rızkı Cad. No:10

0392 815 22 48

Girne / Şifalı Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No:5 Green Petrol karşısı Alsancak

0533 846 33 30

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok.No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Petek Eczanesi

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4

0392 366 29 28

Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi

Salamis Yolu, No:145 Birleşmiş Milletler Kampı karşısı

0392 365 68 20

İskele / Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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