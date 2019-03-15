Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Pervin Eczanesi
Haydar Alieyev Caddesi, Berber Tarlası Dükkanı No: 12/C Rimax karşısı Hz. Ebubekir Cami çaprazı Küçük Kaymaklı
0392 225 28 18
Lefkoşa / Ülker Pozan Eczanesi
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, No:28/2 Oraköy Lemar yolu
0392 223 51 80
Girne / Eminağa Eczanesi
Ziya Rızkı Cad. No:10
0392 815 22 48
Girne / Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No:5 Green Petrol karşısı Alsancak
0533 846 33 30
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok.No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Petek Eczanesi
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi No:3/4
0392 366 29 28
Mağusa / Gökcen İlktaç Eczanesi
Salamis Yolu, No:145 Birleşmiş Milletler Kampı karşısı
0392 365 68 20
İskele / Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856