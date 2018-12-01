Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

 

Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi

Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya

0392 330 08 30

Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi

Atataürk Caddesi 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir

0392 228 09 09

Lefkoşa / Nurluöz Eczanesi

Hacet Sokak 8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

0392 225 61 61

Girne / Tören II Eczanesi

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1

0392 815 17 90

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi No: 50/2 A Alsancak

0392 821 34 34

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

Ecevit Caddesi No:55 Beşyol

0392 714 35 91

Mağusa / Kunter Güven Eczanesi

Topkapı Sokak No:2

0392 366 19 09

Mağusa / Veziroğlu Eczanesi

Anafartalar Caddesi Alibey Apartmanı No: 2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol

0392 365 69 77

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Caddesi Arken B 2 Apartmanı No:3

0392 371 22 24

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