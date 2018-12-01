Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Mustafa Gürman Eczanesi
Kemal Şemiler Caddesi No:6/B Kermiya
0392 330 08 30
Lefkoşa / Çağın Korkmazer Eczanesi
Atataürk Caddesi 1001 Çeşit Mağazası yanı Yenişehir
0392 228 09 09
Lefkoşa / Nurluöz Eczanesi
Hacet Sokak 8/C Din Sitesi karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
0392 225 61 61
Girne / Tören II Eczanesi
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1
0392 815 17 90
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi No: 50/2 A Alsancak
0392 821 34 34
Güzelyurt / Sevil Eczanesi
Ecevit Caddesi No:55 Beşyol
0392 714 35 91
Mağusa / Kunter Güven Eczanesi
Topkapı Sokak No:2
0392 366 19 09
Mağusa / Veziroğlu Eczanesi
Anafartalar Caddesi Alibey Apartmanı No: 2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol
0392 365 69 77
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Caddesi Arken B 2 Apartmanı No:3
0392 371 22 24