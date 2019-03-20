Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Caneş Eczanesi

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

Lefkoşa / Yenikent Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, Yenikent

0392 223 93 78

Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi

Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu

0392 815 21 50

Girne / Pınar Keklik Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A Mazlum Plaza 2 Tekno Gold yanı Alsancak

0533 857 54 94

Güzelyurt / Erin Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.

0392 714 70 52

Mağusa / Özge Kale Eczanesi

Şehit İbrahim Sokak, Ayluga Bölgesi

0392 366 88 66

Mağusa / Uluçay Eczanesi

Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı

0392 365 24 24

İskele  /Selin eczanesi

Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi

0392 371 2856

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