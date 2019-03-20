Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Caneş Eczanesi
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza No:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
Lefkoşa / Yenikent Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, Yenikent
0392 223 93 78
Girne / Mehmet Kamiloğlu Eczanesi
Mustafa Çağatay Caddesi, No:41 Dr. Akçiçek Hastanesi Yolu
0392 815 21 50
Girne / Pınar Keklik Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A Mazlum Plaza 2 Tekno Gold yanı Alsancak
0533 857 54 94
Güzelyurt / Erin Eczanesi
Kutlu Adalı Bulvarı No:41 Lemar Dük.
0392 714 70 52
Mağusa / Özge Kale Eczanesi
Şehit İbrahim Sokak, Ayluga Bölgesi
0392 366 88 66
Mağusa / Uluçay Eczanesi
Mağusa Tıp Merkezi Acil Servis karşısı Sivil Savunma yanı
0392 365 24 24
İskele /Selin eczanesi
Şht. Üstteğmen Mustafa Orhan Caddesi
0392 371 2856