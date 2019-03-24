Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / İsmet Eczanesi
Bedrettin Demirel Cad. No:100 B
0392 228 15 40
Lefkoşa / İmge Eczanesi
Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şehit Yalçın İlkokulu karşısı
0392 223 59 51
Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi
Osman Paşa Cad. No:29/B Köşklüçiftlik, Corner Pup çaprazı
0392 228 25 72
Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3
0392 822 38 85
Girne / Setenay Bengisu Eczanesi
Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy
0392 816 00 82
Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi
Ecevit Caddesi No:88/A
0392 714 18 94
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Narlık Sok., Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı
0392 365 29 89
Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi
Şehit İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu
0392 365 42 40
Alt Mesarya / Güner Binboğa Eczanesi
Atatürk Cad. No:4 Paşaköy
0392 236 91 00
Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi
39/A Zafer Caddesi, Haspolat
0392 233 55 33
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yeni Erenköy
0392 374 43 56
Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi
Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik
0392 375 53 66