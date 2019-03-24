Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / İsmet Eczanesi

Bedrettin Demirel Cad. No:100 B

0392 228 15 40

Lefkoşa / İmge Eczanesi

Yaman Bey Sok. No:8 Göçmenköy Şehit Yalçın İlkokulu karşısı

0392 223 59 51

Lefkoşa / Fulden Donangil Eczanesi

Osman Paşa Cad. No:29/B Köşklüçiftlik, Corner Pup çaprazı

0392 228 25 72

Girne / Aşar Karaoğlanoğlu Eczanesi

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3

0392 822 38 85

Girne / Setenay Bengisu Eczanesi

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi No:3 Doğanköy

0392 816 00 82

Güzelyurt / Kıvanç Ufuk Eczanesi

Ecevit Caddesi No:88/A

0392 714 18 94

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Narlık Sok., Sakarya Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) yanı

0392 365 29 89

Mağusa / Melike Barbaros Eczanesi

Şehit İbrahim Hasan Cad. Çanakkale Mahallesi Dük. No:2 Akol İnşaat Şirketi yanı, City Mall yolu

0392 365 42 40

Alt Mesarya / Güner Binboğa Eczanesi

Atatürk Cad. No:4 Paşaköy

0392 236 91 00

Üst Mesarya / Şeherlioğlu Eczanesi

39/A Zafer Caddesi, Haspolat

0392 233 55 33

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yeni Erenköy

0392 374 43 56

Karpaz / Melek İbrahim Eczanesi

Öztürk Cad. No:10 Mehmetçik

0392 375 53 66

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