Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Aşan Eczanesi
Selçuk Avkıran Sokak, No: 1, Göçmenköy
0392 225 57 30
Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi
Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No:77 Gönyeli
0392 223 67 50
Girne / Aydın Life Eczanesi
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)
0392 815 73 50
Girne / Şifalı Eczanesi
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No:5 Green Petrol karşısı Alsancak
0533 846 33 30
Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi
Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)
0392 714 12 22
Mağusa / Meva Eczanesi
Ordu Sokak, No: 15/A Açık Pazar karşısı
0392 366 37 73
Mağusa / Gürsel 2 Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı New Life Apt. Dük. No:2 Yaşam Hastanesi yanı
0392 365 01 80
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken
0392 378 88 87