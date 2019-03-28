Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Aşan Eczanesi

Selçuk Avkıran Sokak, No: 1, Göçmenköy

0392 225 57 30

Lefkoşa / Ayşe Bıyıkoğlu Eczanesi

Şehit Hüseyin Amca Caddesi, No:77 Gönyeli

0392 223 67 50

Girne / Aydın Life Eczanesi

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza No:6 Doğanköy (Bellapais yolunda)

0392 815 73 50

Girne / Şifalı Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük. No:5 Green Petrol karşısı Alsancak

0533 846 33 30

Güzelyurt / İlkin Sadrazam Eczanesi

Binatlı Sok. No:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı)

0392 714 12 22

Mağusa / Meva Eczanesi

Ordu Sokak, No: 15/A Açık Pazar karşısı

0392 366 37 73

Mağusa / Gürsel 2 Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı New Life Apt. Dük. No:2 Yaşam Hastanesi yanı

0392 365 01 80

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük. No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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