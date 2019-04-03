Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi
Atatürk Caddesi, Saykal Apt. No:29 Deniz Shop karşısı Gönyeli
0392 223 45 75
Lefkoşa / Yelim Eczanesi
Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamülcüoğlu karşısı, keros Kuru Temizleme yanı
0392 228 78 66
Girne / Ahmet Çağer Eczanesi
Ankara Caddesi, 50/2 A Alsancak
0392 821 34 34
Girne / Güven Eczanesi
Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apartmanı Yukarı Girne
0392 815 24 09
Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi
Ecevit Cad. No:112
0392 714 47 90
Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi
Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla
0392 364 84 94
Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi
The european Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı
0392 366 03 35
İskele / Nalan Eczanesi
Kordonboyu Caddesi, No:35/B, Bahçeler
0392 371 40 06