Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Gizem Behlül Eczanesi

Atatürk Caddesi, Saykal Apt. No:29  Deniz Shop karşısı Gönyeli

0392 223 45 75

Lefkoşa / Yelim Eczanesi

Araç Kayıt Dairesi karşı yolu Mamülcüoğlu karşısı, keros Kuru Temizleme yanı

0392 228 78 66

Girne / Ahmet Çağer Eczanesi

Ankara Caddesi, 50/2 A Alsancak

0392 821 34 34

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy 6 Apartmanı Yukarı Girne

0392 815 24 09

Güzelyurt / Gilanlı Eczanesi

Ecevit Cad. No:112

0392 714 47 90

Mağusa / Gizem Karahasan Eczanesi

Yeni Hastane yolu Karting yanı Tuzla

0392 364 84 94

Mağusa / Nilhan Soysal Eczanesi

The european Hotel (Sema) karşısı Adaş Bebe yanı

0392 366 03 35

İskele / Nalan Eczanesi

Kordonboyu Caddesi, No:35/B, Bahçeler

0392 371 40 06

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Güzelyurt Hasane Ilgaz Sokakta suların çekilmesiyle...
Güzelyurt Hasane Ilgaz Sokakta suların çekilmesiyle...
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