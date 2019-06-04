Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Tuna Eczanesi

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir

0392 227 78 74

Lefkoşa / Nergiz Eczanesi

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy

0392 225 50 75

Lefkoşa / Kermiya Eczanesi

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan

0392 223 34 83

Girne / Arda Çelik Eczanesi

Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi

0392 815 20 69

Girne / Nejla Erçal Eczanesi

Üniversite Yolu Sok. No:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı

0392 822 32 02

Güzelyurt / Aycan Eczanesi

Ecevit Cad. 4J

0392 714 23 16

Mağusa / Ece Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı

0392 366 38 46

Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi

No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu

0392 366 95 55

Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi

Serdarlı

0392 376 70 06

Alt Mesarya / Turan Ceyda Eczanesi

Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya

0392 236 83 80

İskele / Özbirtan Eczanesi

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3

0392 371 22 24

Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

0533 821 96 06

Karpaz / Sakıner Eczanesi

Yenierenköy

0392 374 43 56

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Kasti hasarla ilgili tutuklama
Kasti hasarla ilgili tutuklama
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