Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Tuna Eczanesi
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Yenişehir
0392 227 78 74
Lefkoşa / Nergiz Eczanesi
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy
0392 225 50 75
Lefkoşa / Kermiya Eczanesi
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya Metehan
0392 223 34 83
Girne / Arda Çelik Eczanesi
Zafer Cad. Ozanköy Bellapais Çemberi
0392 815 20 69
Girne / Nejla Erçal Eczanesi
Üniversite Yolu Sok. No:63B Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi yanı
0392 822 32 02
Güzelyurt / Aycan Eczanesi
Ecevit Cad. 4J
0392 714 23 16
Mağusa / Ece Eczanesi
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı
0392 366 38 46
Mağusa / Çağkan Aksoy Eczanesi
No:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu
0392 366 95 55
Üst Mesarya / Serdarlı Eczanesi
Serdarlı
0392 376 70 06
Alt Mesarya / Turan Ceyda Eczanesi
Alt Ekmekçi Sok.N0:8 Gaziköy Mesarya
0392 236 83 80
İskele / Özbirtan Eczanesi
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3
0392 371 22 24
Karpaz / Fatma Kahyaoğlu Eczanesi
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
0533 821 96 06
Karpaz / Sakıner Eczanesi
Yenierenköy
0392 374 43 56