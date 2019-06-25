LEFKOŞA
Handegül Günay Ecz: Şht. Tekin Yurdabak Cd. 16A 2279270
Deniz Çorba Eczanesi: Belediye Bulvarı No:91 B Gönyeli Mirage Restoran Karşısı Tel: 223 72 72
GİRNE
Gündal Eczanesi: İskenderun Caddesi Altınör Apt. No: 2 Karakum Lemar Karşısı 816 0543
Ayşen Altan Ecz: Mareşal Fevzi Çakmak caddesi, Lâpta Tel: 05338585208
GAZİMAĞUSA
Ece Eczanesi: Mustafa Kemal Bulvarı Tel: 366 38 46
Ören Ecz: Tuanlı Hilmi Sk. 3 A Maraş Bölgesi Sağlık ocağı Karşısı Tel: 3660391
GÜZELYURT
Sercan Avcı Eczanesi: Şht.Raşit Osman Sok Beşyol Atıf Market Çaprazı Tel : 714-4894
İSKELE
Avicenna Eczanesi: Bahçeler Köyü Bereket Son. N0:2 / 4iskele Telefon : 05428550015
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA
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