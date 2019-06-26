Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Birgün Eczanesi

Kemal Aksay Caddesi No:36 Kızılbaş

0392 225 24 12

Lefkoşa / Sezer Eczanesi

Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Kermiya

0392 223 70 88

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No: 149 / Alsancak

0392 821 30 88

Girne / Şule Yıldızdoğan Ecz

Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı

0392 816 12 13

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21

0392 714 46 40

Mağusa / Demet Eczanesi

New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Lemar Yanı

0392 366 33 50

Mağusa / Sakarya Eczanesi

Sülün Sokak, No:1, Mağusa Tıp Merkezi Yanı

0392 365 29 89

İskele / Ersu Adan Eczanesi

Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken

0392 378 88 87

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1 kişi hayatını kaybetti...Ötüken'de trafik...
1 kişi hayatını kaybetti...Ötüken'de trafik...
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