Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Birgün Eczanesi
Kemal Aksay Caddesi No:36 Kızılbaş
0392 225 24 12
Lefkoşa / Sezer Eczanesi
Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:79/B Kermiya
0392 223 70 88
Girne / Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No: 149 / Alsancak
0392 821 30 88
Girne / Şule Yıldızdoğan Ecz
Salih Miroğlu Cad. Alier Plaza 22 /B Tosyalıses Lahmacun karşısı Lamel yanı
0392 816 12 13
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Cadddesi, No:1 / 21
0392 714 46 40
Mağusa / Demet Eczanesi
New Castle No:1, Bayraktar Yolu, Lemar Yanı
0392 366 33 50
Mağusa / Sakarya Eczanesi
Sülün Sokak, No:1, Mağusa Tıp Merkezi Yanı
0392 365 29 89
İskele / Ersu Adan Eczanesi
Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Noyanlar Sitesi 8 Dük.No:4 Ötüken
0392 378 88 87