Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Laden Akbatur Eczanesi

Adıgüzel Apartmanı, Ulaştırma Bakanlığı karşısı Kızılbaş

0392 227 25 75

Lefkoşa / Seyrantepe Eczanesi

Atatürk Caddesi, No:48/D, Hamitköy

0392 225 57 28

Girne / Güven Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ersoy Apartmanı, No: 9-A, yukarı Girne

0392 815 24 09

Girne / Ömrüm Eczanesi

Karaoğlanoğlu Cad. No:256

0392 822 22 87

Güzelyurt / Sevil Eczanesi

55 Ecevit Cad. Beşyol

0392 714 35 91

Mağusa / Barışer Eczanesi

Küçük Sanayi Bölgesi (Eski Derviş Ekmekçi yanı) Yaşam Hastanesi çaprazı

0392 366 40 40

Mağusa / Çisem Eczanesi

Halil Hamza Yolu, Hasan Taçel Apartmanı, Çağ Market Yanı

0392 365 40 04

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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