Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA
Necatibey Eczanesi: Osman Paşa Cad. No.9/7 Köşklüçiftlik Tel: 22814 78
Dilek Eczanesi: 27 Girne Cad. Saray Otel Yolu Tel: 228 18 67
GİRNE
Nejla Erçal Ecz: Üniversite Yolu Sok. N0:63b Karaoğlanoğlu, Telefon : 8223202
Sevin Çağay Ecz: Ecevit cad. N0:67/ b Girne (533)841-7207
GAZİMAĞUSA
Öznergis Eczanesi: Salamis Yolu Vakıflar Bankası karşısı Tel: 365 24 92
Burcu Gökalp Ecz: Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 Tel: 3656939
GÜZELYURT
Erin Eczanesi: Kutlu Adalı Bulvarı No: 41 Lemar Dükkanları Tel: 714 70 52
İSKELE
Nalan Ecz: Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele – İskele Tel: 3714006
2 Temmuz 2019, Salı