Nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler

Lefkoşa / Eren Eczanesi

Şehit Kemal Ünal Caddesi, Sokak, No:53, Taşkınköy

0392 225 24 74

Lefkoşa / Özyol Eczanesi

Şaziye Hacı Maltızlar Cad.No:2/ 4 Ortaköy

0392 223 21 31

Girne / Arkan Adışanlı Eczanesi

Hz.Ömer Cad.Dedekorkut Plaza No:2 Karakum

0548 853 15 53

Girne / Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak

0392 821 30 88

Güzelyurt / İnci Eczanesi

Kutlu Adalı Bulvarı No: 1K Terminal karşısı

0392 714 32 52

Mağusa / Ada Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu No:3

0392 365 31 30

Mağusa / Hacer Balıkçı Eczanesi

Mustafa Kemal Bulvarı Döveç Elite Life Apt.:3 Mağusa Eski Kaliland karşısı Üniversal Bank yanı

0392 365 55 18

İskele / Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı

0542 855 00 15

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